688 ألف طن تقديرات إنتاج الحمضيات لهذا الموسم

دمشق- البعث أونلاين

قدر مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة إنتاج محصول الحمضيات لهذا العام بحوالي 688614 طن.

وبين مدير المكتب الدكتور حيدر شاهين، أن 99% من الإنتاج يتركز في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث تأتي اللاذقية في المرتبة الأولى بإنتاج حوالي 540748 طن تليها محافظة طرطوس 147866 طن ومن ثم حمص 4340 طن.

ولفت إلى تراجع الإنتاج عن الموسم الماضي بحوالي 18% وذلك لعدة أسباب منها الظروف الجوية وموجة الحر التي رافقت فترة الإزهار والعقد والمترافقة مع انخفاض مستوى الرطوبة الجوية بالإضافة إلى ظاهرة المعاومة لدى بعض الأصناف.

وأوضح شاهين أن المساحة المزروعة بالحمضيات تبلغ حوالي 40581 هكتار بعدد أشجار كلي حوالي 14 مليون شجرة منها 13.6 مليون شجرة مثمرة.

وأشار شاهين إلى أن تقديرات الإنتاج تتم بناءً على الجولات الإحصائية المنفذة من قبل مديريات الزراعة المعنية ومن خلال الجولات الميدانية لفنيي مكتب الحمضيات.