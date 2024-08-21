688 ألف طن تقديرات إنتاج الحمضيات هذا الموسم

مدير المكتب الدكتور حيدر شاهين بين أن 99% من الإنتاج يتركز في محافظتي اللاذقية وطرطوس حيث تأتي اللاذقية في المرتبة الأولى بإنتاج حوالي 540748 طن تليها محافظة طرطوس 147866 طن ومن ثم حمص 4340 طن، لافتاً إلى تراجع الإنتاج عن الموسم الماضي بحوالي 18% وذلك لعدة أسباب منها الظروف الجوية وموجة الحر التي رافقت فترة الإزهار والعقد والمترافقة مع انخفاض مستوى الرطوبة الجوية بالإضافة إلى ظاهرة المعاومة لدى بعض الأصناف.