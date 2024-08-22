اكتشاف طريقة جديدة للتحكم في حاسة اللمس لتخفيف الألم المزمن

توصل فريق من الباحثين في جامعة روتغرز الأمريكية إلى طريقة جديدة لإدارة المستقبلات التي تتحكم في حاسة اللمس، ما قد يؤدي إلى علاج فعال للألم المزمن.

وكشفت الدراسة عن جزيء طبيعي، يسمى “حمض الفوسفاتيديك” يمكن أن يقلل من نشاط بعض قنوات الأيونات التي تستشعر اللمس في الجسم.

ووجد الباحثون أن زيادة مستويات “حمض الفوسفاتيديك” في الخلايا يجعلها أقل حساسية للمس. وتأكد هذا الاكتشاف من خلال تجارب أجريت على الخلايا العصبية الحسية والاختبارات التي أجريت على الفئران، حيث أصبحت الحيوانات أكثر حساسية للمس عندما تم تثبيط تكوين حمض الفوسفاتيديك.

وقال تيبور روهاكس الأستاذ في قسم علم الأدوية وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأعصاب في كلية الطب بجامعة روتغرز: إن تحديد جزيء طبيعي يقلل بشكل خاص من حساسية الألم، يمنح الأمل لاستراتيجيات علاجية جديدة في إدارة الألم. هدفنا هو ترجمة النتائج إلى علاجات فعالة تعمل على تحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن.