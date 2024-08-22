التقيا عام 1960 .. يتزوج حبيبته رغم بلوغه الـ95 عاماً

تزوج رجل كيني يبلغ من العمر 95 عاماً من حبيبته البالغة 90 عاماً في عطلة نهاية الأسبوع، بعد ستة عقود من لقائهما الأول.

وذكرت مؤسسة “سيتزن ديجيتل” الإعلامية الخاصة أن إبراهيم مبوغو عقد قرانه على تابيثا وانغي في حفل زفاف في كنيسة الأحد.

ونُقل عن مبوغو قوله خارج الكنيسة في موكورويني،على بعد حوالى ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرق العاصمة الكينية نيروبي، التقينا ووقعنا في الحب في عام 1960

وارتدى العريس بزة رمادية أنيقة وربطة عنق فضية، بينما كانت عروسه تضع قبعة بيضاء مع سترة من الديباج باللون الكريمي فوق زي أبيض.

وعندما سُئلت وانغي عن سر هذه العلاقة، قالت “يجب عليكن أيتها النساء أن تحترمن أزواجكن، وإذا فعلتن ذلك، فسوف تعشن كما عشنا”، وأضافت لا ترتكبن أي خطأ، وعندما تفعلن ذلك، فقط اعتذرن واطلبن المغفرة.