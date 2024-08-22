المقاومة اللبنانية تهاجم بمسيرات مواقع العدو في مستوطنة كريات شمونة

بيروت-سانا

نفذت المقاومة اللبنانية اليوم هجوماً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مواقع جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، نفذ رجال ‏المقاومة اليوم هجوماً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة أصابت أهدافها بدقة”، كما استهدفت التجهيزات ‏التجسسية للعدو في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية أصابت هدفها بشكل مباشر واستهدفت تموضعات لجنوده في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وثكنة برانيت بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وحققت فيهما إصابات مباشرة.‏

من جانبه، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني، حيث شن طيرانه الحربي فجر اليوم غارة على منزل في كفرشوبا بقضاء حاصبيا، ما أدى إلى تدميره، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت مدينة الخيام وبلدات كفركلا ومحيبيب ورامية وكوثرية السياد وزبقين وأطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية الثقيلة بعشرات القذائف أطراف بلدات رامية والناقورة وجبلي اللبونة والعلام والأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب.