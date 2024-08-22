22-أغسطس-2024
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البعث أونلاين

بتكليف من القيادة المركزية الرفيق زنبوعة يشارك في تشييع جثمان الرفيق درغام

بشار المحمد

دمشق- البعث أونلاين    

بتكليف من القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، شارك الرفيق محمود زنبوعة عضو القيادة المركزية، رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، في تشييع جثمان الرفيق أحمد درغام درغام عضو القيادة القطرية السابق، من مشفى الباسل بحي الزهراء في حمص إلى مثواه الأخير في بلدةالقبو.

وقدم واجب العزاء باسم قيادة الحزب وباسمه شخصياً.

شارك في مراسم الدفن والعزاء الرفاق عمر حورية أمين فرع حمص، وإياد ظفرور ونديم العلي عضوا قيادة الفرع، وقيادة شعبة الباسل للحزب وعدد من الرفاق قيادات الفرق الحزبية.

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