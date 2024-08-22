روسيا والصين تؤكدان ضرورة التقيد الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها

وقال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، ورئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ في بيان مشترك بعد اجتماعهما في موسكو: إن “البلدين يدينان المبادرات الرامية إلى الاستيلاء على أصول وممتلكات الدول، ويؤكدان حق هذه الدول في اتخاذ إجراءات انتقامية”، مشددين على “مواصلة تعميق التعاون العملي في القطاع المالي بين البلدين لضمان استدامة التجارة الروسية الصينية، من خلال تعزيز التفاهم المتبادل والحوار بين المنظمات المالية والمصرفية لديهما، وضمان الأداء الطبيعي دون انقطاع للتسوية”.

واتفق البلدان على تطوير حوار منتظم في مجال تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات، بما في ذلك قضايا التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر وأنظمة التشغيل والبرمجيات والخدمات، إضافة إلى تطوير العمل في مجال استخراج ونقل الوقود الأحفوري من خلال توقيع اتفاقية بين روسيا والصين بهدف تعميق التعاون متعدد الأوجه في استكشاف وإنتاج ومعالجة ونقل النفط والغاز والفحم، ودعم البناء والتشغيل المستقر لخط أنابيب النفط والغاز الروسي الصيني، وتعزيز التعاون في مشاريع الغاز الطبيعي المسال والكهرباء والطاقة الجديدة، بما في ذلك المشاريع العابرة للحدود.

يذكر أن ميشوستين ولي تشيانغ ترأسا الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة المشتركة للبلدين في موسكو، فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثات مع تشيانغ في الكرملين تركزت على تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين.