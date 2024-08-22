مهمة صعبة تنتظر منتخب كرة الطاولة في بطولة غرب آسيا

دمشق- عماد درويش

أنهى منتخبنا الوطني للفئات العمرية بكرة الطاولة معسكره الداخلي استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العاصمة الأردنية عمّان نهاية الشهر الجاري، حيث سيشارك المنتخب في البطولة ببعثة كبيرة ستضم بسام خليل رئيس اتحاد اللعبة، ونذير عربينية أمين السر العام /إداري عام/ والمدربين علاء البشلاوي وعلي حمامة ومحمد أوغلي وحمزة موصلي ومن اللاعبين واللاعبات: راشيل عبود ولين أوغلي وحلا حمامة وسارة وسوف وتقي أبو حسين وجولي ديوب وتاج موسى وهند ظاظا وإباء حلاق ويامن بزرة وعز الدين موصلي وبشارة العبدالله ومحمد سالم ظاظا وغيث غريب وزياد قطيني.

ويخوض منتخبنا منافسات البطولة بجانب منتخبات الأردن والعراق والإمارات وقطر والبحرين والسعودية واليمن ولبنان وفلسطين والكويت، وهو عدد كبير يعزز المنافسة بتواجد كوكبة من أفضل وأقوى اللاعبين واللاعبات على صعيد غرب القارة، علماً أن المسابقات هي (الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات والأشبال والشبلات).

أمين السر العام لاتحاد كرة الطاولة نذير عربينية بيّن لـ”البعث” أنه لأول مرة يشارك هذا العدد من لاعبي ولاعبات المنتخب في بطولة إقليمية، كما أن الاتحاد عمد على إرسال أربعة مدربين اثنين للذكور ومثلها للإناث، وهو يحصل لأول.

وأضاف عربينية: اللاعبون واللاعبات تم استدعاؤهم قبل فترة لإقامة معسكرين الأول للإناث وأقيم في دمشق والثاني للذكور أقيم في حماة، ومن ثم يقام حالياً معسكر داخلي في دمشق قبل التوجه للأردن يوم السبت المقبل للمشاركة في البطولة التي تعد من أقوى البطولات نظراً لمشاركة عددٍ كبير من الدول العربية، و المعسكران سارا بصورة جيدة واتسما بالانضباط والحماس من الجميع، الاتحاد يعول على حماس وإصرار لاعبي المنتخب في تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وسبق لمنتخبنا الوطني للشابات أن توج بلقب بطولة غرب آسيا العام الماضي التي أقيمت في مدينة السليمانية العراقية، وجاء تتويج منتخبنا بالميدالية الذهبية بعد فوزه في جميع مبارياته على منتخبات الأردن بنتيجة 3/ 1 وعلى العراق وعلى لبنان بنتيجة 3/ صفر، ومثل منتخبنا اللاعبات هند ظاظا وإباء حلاق وبانة عرنوق ونايا سليمان، أما منتخبنا للشباب الذي ضم اللاعبين عبيدة وسالم ظاظا وزيد قطيني فحل في المركز الرابع.