إصابة سبعة مدنيين إثر عدوان إسرائيلي في المنطقة الوسطى

حمص-سانا

أصيب سبعة مدنيين بجروح إثر عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، حيث تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة السابعة و35 دقيقة مساء اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى “إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية”.