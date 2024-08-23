باكستان: مقتل 11 شرطياً وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح

وذكر مسؤولون في الشرطة لوسائل إعلام محلية أن قطاع طرق مسلحين نصبوا كميناً، وقاموا بإطلاق صواريخ على شاحنتي شرطة كانتا تقلان أكثر من 20 عنصراً بمنطقة ماشكا بناحية رحيم يار خان.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم الصاروخي أسفر بداية عن إصابة إحدى المركبات بعطل، لكن عندما توقف عناصر الشرطة لإصلاحها تعرضوا لهجوم آخر أسفر عن مقتل 11 منهم على الفور وإصابة سبعة آخرين.

بدوره أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم، ووجه باتخاذ إجراءات فورية وفعالة ضد المهاجمين.