لبنان.. شهيدان بغارة إسرائيلية على بلدة طيرحرفا

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط شهيدين وجريح في الغارة الإسرائيلية على طيرحرفا وفق المعلومات الأولية، كما أطلق العدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، وقصف فجراً محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة في القطاع الغربي، وواصل العدو الاسرائيلي طوال الليل وحتى صباح اليوم إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، فيما استمر تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي للعدو فوق قرى الجنوب.