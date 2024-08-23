مواجهات مشتعلة في الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى

البعث -وكالات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى الملاعب الأوروبية حيث يفتتح مساء اليوم أسبوع جديد من المنافسات النارية في الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى- إنكليزي وإسباني وإيطالي- وبعد بداية مقبولة الأسبوع الماضي يتوقع أن يرتفع مستوى الأداء في الجولة الثانية، والبداية كالعادة مع الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث تفتتح الجولة غداً ظهراً بمباراة المتصدر المؤقت برايتون والذي فاز في افتتاح مشواره على إيفرتون بثلاثية نظيفة، ومانشستر يونايتد السابع الذي فاز هو الآخر على منافسه فولهام بهدف مقابل لا شيء، والتقى الفريقان 24 مرة في الدوري فاز مانشستر 14 مرة وخسر 7 مرات وكان التعادل سيد الموقف 3 مرات، أما أكبر نتيجة بينهما حققها برايتون 4-0 موسم 2022.

وتختتم بمواجهة ليفربول الرابع مع برينتفورد السادس، حيث يقود صلاح الريدز في أول مباراة على ملعبه أنفيلد في هذا الموسم بعد تألقه في مباراة الجولة الافتتاحية بالفوز عل إيبسويتش تاون 2-0 وتسجيله ثاني أهداف فريقه قبل أن يصنع الأول الذى سجله غوتا، وتواجه الريدز وبرينتفورد 15 مرة في الدوري، فاز فيها رفاق صلاح 7 مرات فيما خسروا 4 مرات وتعادلوا في مثلها.

وفي الدوري الإسباني، تبدأ مباريات الجولة الثانية مساء اليوم بمواجهة سيلتا فيغو وفالنسيا، وتلعب مباريات هذا الأسبوع على مدار 3 أيام، ويستضيف حامل اللقب ريال مدريد الذي تعثر في الجولة الماضية بتعادل مفاجئ أمام مايوركا بهدف لمثله، منافسه بلد الوليد الأحد المقبل، ولعب الفريقان 42 مباراة في الدوري ضد بعضهما، فاز الريال في 27 مباراة وخسر 4 فيما سيطر التعادل على 11 مباراة.

ونشر نجم الريال الجديد مبابي تصريحاً على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد فيه أن الحظ يساعد في بعض الأحيان، لكن العمل يساعد دائما.

وكان مبابي خاض مباراته الرسمية الأولى مع الريال الأربعاء الماضي في السوبر الأوروبي ضد أتالانتا حيث سجل الفرنسي هدفاً رائعاً ساهم به في فوز الفريق الملكي 2-0 وتتويجه بأول ألقابه في الموسم الجديد، ولكن في مباراته الثانية والأولى له في الليغا، فشل النجم الفرنسي في زيارة الشباك.

أما الغريم التقليدي برشلونة فيستضيف نظيره أتلتيك بلباو غداً في أقوى مواجهات هذه الجولة، حيث يتعد المباراة بينهما هي الثالثة بالقوة بعد المباراة الأكثر لعباً في إسبانيا (مواجهات كل من الفريقين ضد نادي ريال مدريد)، وبعد خوضهم تسع نهائيات في بطولة كأس إسبانيا ومن أكبر نتائج مواجهتهم 12-1 و17-0 لبلباو و5-3 لبرشلونة، وتواجه الفريقان في الدوري 75 مرة، فاز البارسا في 48 وخسروا 10 مرات وجاء التعادل في 17 مرة.

والختام مع الدوري الإيطالي الذي يفتتح مبارياته غداً السبت بلقاء بارما التاسع وميلان الخامس، والتقى الفريقان 46 مرة فاز فيها الروسونيري في 25 مواجهة وخسروا 9 فيما ساد التعادل 12 مباراة، فيما يواجه حامل اللقب الإنتر الثامن نظيره ليتشي متذيل الترتيب، تاريخياً، تواجه الإنتر وليتشي 26 مرة فاز فيها الأفاعي بـ 19 مرة وخسروا 4 مواجهات فيما حسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

أما اليوفي الثالث فسيواجه وصيف الترتيب هيلاس فيرونا، وحقق هيلاس فيرونا مفاجأة مدوية بالفوز على نابولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الكالتشيو، وبنفس النتيجة اكتسح يوفنتوس الصاعد حديثاً للكالتشيو كومو، واحتل نادي السيدة العجوز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة.

مباريات الدوري الإنكليزي:

مباريات السبت: برايتون – مانشستر يونايتد 2:30 ظهراُ، فولهام – ليستر سيتي، مانشستر سيتي – إبسويتش تاون، ساوثهامتون – نوتينغهام فورست، توتنهام هوتسبير – إيفرتون، كريستال بالاس – وست هام يونايتد، 5 عصراً، أستون فيلا – آرسنال 7:30 مساءً.

مباريات الأحد: وولفرهامبتون – تشيلسي، بورنموث – نيوكاسل يونايتد، 4 عصراً، ليفربول – برينتفورد 6:30 مساءً.

مباريات الدوري الإيطالي:

مباريات السبت: بارما – ميلان، أودينيزي – لاتسيو، 7:30 مساءً، إنتر – ليتشي، مونزا – جنوى، 9:45 مساءً.

مباريات الأحد: تورينو – أتلانتا، فيورنتينا – فينيزيا، 7:30 مساءً، روما – إمبولي، نابولي – بولونيا، 9:45 مساءً.

مباريات الاثنين: كالياري – كومو 7:30 مساءً، هيلاس فيرونا – يوفنتوس 9:45 مساءً.

مباريات الدوري الإسباني:

مباريات اليوم: سيلتا فيغو – فالنسيا 8 مساءً، إشبيلية – فياريال 10:30 مساءً.

مباريات السبت: أوساسونا – ريال مايوركا 6 مساءً، برشلونة – أتلتيك بيلباو 8 مساءً، إسبانيول – ريال سوسييداد، خيتافي – رايو فاليكانو، 10:30 مساء.

مباريات الأحد: ريال مدريد – بلد الوليد 6 مساءً، ليغانيس – لاس بالماس 8 مساءً، ديبورتيفو ألافيس – ريال بيتيس 8:15 مساءً.