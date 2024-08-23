نجوم سلة 3 × 3 يتنافسون في بطولة الرمال الثانية  

تتواصل في مدينة طرطوس بطولة الرمال الذهبية الثانية لكرة السلة 3×3 التي يقيمها اتحاد كرة السلة بإشراف الاتحاد الدولي لكرة، وتستمر حتى 24 من الشهر الجاري.

عضو اتحاد كرة السلة والمشرف على البطولة جمال الترك أوضح لـ”البعث” أن البطولة تأتي ضمن خطة اتحاد اللعبة ولجنة الـ3×3 لتطوير اللعبة، وهي البطولة الشاطئية الثانية التي تقام في سورية وهي معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا).

وكشف الترك أن البطولة تقام لعدة فئات هي (رجال مفتوح من عمر 23 حتى 45 سنة ورجال من 18 حتى 23سنة وسيدات مفتوح من 18حتى 35 سنة كما سيشارك ثمانية فرق في الرجال، و16 فريقاً فوق 23 سنة وتسعة فرق للسيدات، حيث يشارك في البطولة عددً كبيراً من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، وهذا يضفي إثارة وندية للبطولة، مبيناً أن اتحاد كرة السلة واللجنة المنظمة للبطولة وجها الدعوة لعدد من النجوم القدامى لحضور البطولة، كما سيقوم بإدارة المباريات حكام النخبة للساحة والطاولة.

ونوه الترك إلى أن البطولة ستشهد مسابقات فردية (دانك – رميات حرة – ثلاثيات) إضافة لمسابقات للجمهور، كما تشهد مشاركة لفرق فنية استعراضية من خلال “سكيتشات” خاصة بالستربت بول، وتحظى أيضاً برعاية عدد من الشركات الوطنية.