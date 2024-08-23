واشنطن كانت على علم بالهجوم الأوكراني على كورسك

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنتونوف أن الولايات المتحدة كانت على علم بالهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غرب روسيا، وأن نظام كييف لا يقوم بأي خطوة دون علم واشنطن.

وفي مقابلة مع القناة الأولى الروسية قال أنتونوف وفق وكالة سبوتنيك: “لا يتم فعل أي شيء في كييف دون الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن، فالأمريكيون يعلمون ويعرفون ولا شيء يحدث دون علمهم”.

ولفت أنتونوف إلى أن المعلومات الواردة من مصادر مختلفة تؤكد أن الآلاف من المتخصصين العسكريين الأمريكيين يعملون كمستشارين لرئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي الـ 6 من آب الجاري شنت وحدات من القوات الأوكرانية هجوماً بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك، فيما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام كييف قام بعملية استفزاز واسعة النطاق وأطلق النار بشكل عشوائي بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكداً أن هذا النظام سيلقى الرد المناسب على أفعاله، وأن روسيا ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.