الرئيس المكسيكي: واشنطن تعين الرؤساء وتطيح بهم في القارة الأمريكية بأسرها

مكسيكو-سانا

أكد الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن أمريكا تمارس “سياسة التدخلات” في دول القارة الأمريكية بأكملها.

ونقلت وكالة تاس عن أوبرادور قوله: “منذ سنوات طويلة تمارس أمريكا سياسة التدخلات في القارة بأسرها”، وتابع:”كانت أمريكا تحدد السياسة في دول القارة وتعين رؤساء وتطيح بهم حسب رغبتها، وتوغلت في دول وأقامت دولاً جديدة وكيانات عميلة لها”، مذكراً بأن بلاده تعرضت للتوغل مرتين وخسرت الكثير من أراضيها بسبب ذلك.

تصريحات أوبرادور جاءت بعد أن انتقد السفير الأمريكي في مكسيكو كين سالازار خطط الحكومة المكسيكية لاعتماد انتخابات مباشرة للقضاة، معتبراً أن ذلك “يمثل مخاطر جدية على الديمقراطية في المكسيك وقد يسمح لعصابات المخدرات باستغلال القضاة لخدمة مآربها”.