الرفيقة النوري تلتقي أعضاء قيادة فرع اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

بحثت عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب المنظمات الشعبية المركزي، الرفيقة جمــانة النــوري خلال لقائها مع أمين فرع اللاذقية الرفيق هيثـم اسماعيـل، والرفاق أعضاء قيادة الفرع مجموعة من القضايا المرتبطة برياض الأطفال التابعة لحزب البعث، وواقع العمل النقابي ضمن نقابات الفنانيين التشكيليين، والحرفيين، والمهن المالية والمحاسبية، ونقابة التمريض والمهن الصحية.

وأكدت الرفيقة النوري ضرورة إعادة تفعيل دور النقابات بالشكل الأمثل من خلال فتح الباب أمام الاستثمارات بهدف تأمين واردات مالية تسهم في رفع سوية العمل وتطويرها بما يتماشى مع الوضع الراهن.

واستمعت الرفيقة عضو القيادة المركزية إلى شرحٍ مفصّل عن كل نقابة، استعرض خلاله رئيس المكتب الفرعي الرفيق نقولا مرطيشو عدد المنتسبين في كل نقابة وما تحتاجه من إعادة هيكلة لآلية العمل، وما يعترضها من صعوبات سواء صيانة أو تأهيل للعقارات بهدف تطوير واقع العمل النقابي وتفعيله على الأرض، بما يعكس صورةً جميلةً للدور المجتمعي الذي يؤدّيه حزب البعث العربي الاشتراكي.

ثم أضاءت الرفيقة النوري على سلسلة من المشاريع والقرارات التي تخص العمل النقابي والتي يعمل المكتب على إطلاقها في الفترة المقبلة .

وعلى هامش اللقاء جالَت الرفيقة النوري في الحاضنة التراثية وسوق المهن اليدوية التي تم وضع حجر الأساس لها في حديقة البطرني بمدينة اللاذقية تمهيداً لبدء العمل فيها بهدف الحفاظ على المهن التراثية من الاندثار والتمسك بالتراث الوطني.