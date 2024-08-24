غداً انطلاق المسابقة الشعرية الشبيبية المركزية في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

تنطلق غداً برعاية عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب الشباب المركزي، الرفيق فاضل وردة، فعاليات المسابقة الشعرية على مستوى الجمهورية العربية السورية، والتي يستضيفها فرع القنيطرة لاتحاد شبيبة الثورة.

ويشارك بها (140) رفيقاً ورفيقة يمثّلون فروع اتحاد شبيبة الثورة في المحافظات، فيما يتنافس المشاركون على المركز الأول في حسن الإلقاء والأداء والحفظ والحضور وقوة الشخصية، ليفوز تسعة يمثلون التعليم الأساسي والثانوي والوحدات السكنية.

وتتألف لجنة التحكيم من أساتذة وشعراء ونقاد من اتحاد الكتاب العرب ووزارة التربية.

ونوّه أمين فرع القنيطرة لاتحاد شبيبة الثورة الرفيق خالد الخالد بأن هذه المسابقة يُنظمها الاتحاد تحت شعار “الجولان عربي سوري”، مشيراً إلى استعدادات فرع القنيطرة بالتعاون مع فرع القنيطرة للحزب ومحافظة القنيطرة لنجاح هذه الفعالية الثقافية الشعرية.