“لوين مستقبلك”… فعالية لاختيار الاختصاص الجامعي

حلب – رفعت الشبلي

نظمت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع البوابة التعليمية التفاعلية فعالية بعنوان ” لوين مستقبلك ” والتي تهتم بشريحة الشباب المقبلين على المرحلة الجامعية.

وبينت آية الكنج مديرة مؤسسة البوابة التعليمية التفاعلية أن الشريحة المستهدفة من الفعالية هم الطلاب من المرحلة الثانوية (بكالوريا) المهتمين بمعرفة وتحديد مستقبلهم الدراسي و المهني، من خلال تقديم أنشطة مقسمة إلى محاضرات تعريفية وزوايا تفاعلية تضم أدوات.

وأوضح المهندس زهير الناصر رئيس اللجنة الإدارية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحلب أن هدف هذه الفعالية والتي تضم نحو 50 طالبا حاصلا على مجموع عالي في الشهادة الثانوية العامة والمهنية مساعدة شريحة الشباب بمعرفة خياراتهم المستقبلية ومستقبل التخصصات، والتعريف والتوعية بالخيارات الدراسية في الجامعة، والتوعية بأهم المهارات اللازمة للعمل عليها خلال الفترة الجامعية.

الباحث التربوي وضاح سواس أشار الى اهمية هذه الفعالية و ماتقدمه للطلاب الطامحين في الوصول الى اختصاصات تحمل شغف و تبتعد عن الاختيار الروتيني لاختصاص الطالب ، لافتا الى ضرورة توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية لايصال هذه الرسالة لكل طلاب الثانوي و ذويهم.