مواصلة عمليات إخماد حريق مغارة الضوايات

طرطوس – دارين حسن

اندلع حريق حراجي ضخم في منطقة مغارة الضوايات باتجاه عيون الوادي غربي حمص.

وبين رئيس قسم الجاهزية بالمحافظة ياسر ديوب، أنه وبمتابعة من محافظ طرطوس فراس الحامد تواصِلُ عناصر إطفاء مراكز ، مشتى الحلو وصافيتا وعين عفان والنبي صالح وبوردة وبهرمين وسرستان، التابعة لمديرية الزراعة وفرقها الراجلة بالتعاون مع بلدة مشتى الحلو ومجلس مدينتي صافيتا والدريكيش. وتضافرت الجهود لإخماد الحريق، وهو ضمن السيطرة حالياً وفي مراحله الأخيرة.

يذكر أنه تمت السيطرة على الحريق ضمن أراضي محافظة طرطوس، وتعمل الجهات المعنية في طرطوس بالتنسيق مع مديرية زراعة حمص على إخماد الحريق ضمن أراضي المحافظتين.