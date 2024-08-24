موسكو: العقوبات الأمريكية الجديدة خطوة متهورة

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن العقوبات الأمريكية الجديدة تشكل خطوة متهورة ضد الشعب الروسي.

وقال أنطونوف في تعليق نشرته قناة البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن على “التلغرام”: “إن عقوبات كثيرة فرضت على روسيا ما جعلها لا تكترث بمحاولات واشنطن معاقبة الشعب الروسي”، مشدداً على عزم بلاده فعل كل شيء لجعل مواطنيها يشعرون بالهدوء والاستقرار وعدم الاهتمام بالهجمات الأمريكية.

وفي وقت سابق، أكد مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي أن الغرب لن يتخلى عن العقوبات ضد موسكو بغض النظر عن نتائج مواجهة أوكرانيا، لأنها وسيلته في منافسة روسيا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس عن فرض عقوبات على 400 شخص وكيان قانوني في روسيا.