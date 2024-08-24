الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بزيادة أسعار شراء التبغ
دمشق-سانا
وافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للتبغ بزيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ، لموسم 2024-2025، لتصبح وفقاً للآتي:
|اسم الصنف
|السعر ل.س/كغ
|تنباك- درجة إكسترا
|26000
|برلي-درجة ممتاز
|25000
|فرجينيا-درجة ممتاز
|26000
|بصما-درجة ممتاز
|34000
|بريليب-درجة ممتاز
|30000
|شك البنت-درجة إكسترا
|29000
|كاتريني-درجة ممتاز
|30000
وتأتي الموافقة على زيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين بهدف تشجيعهم على زيادة الإنتاج، وتقديم تبوغ بمواصفات جيدة، وكذلك لتخفيض الهدر أثناء عملية الفرز للتبوغ وتحسين نوعية المنتج النهائي.