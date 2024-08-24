الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بزيادة أسعار شراء التبغ

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للتبغ بزيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ، لموسم 2024-2025، لتصبح وفقاً للآتي: