24-أغسطس-2024
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الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بزيادة أسعار شراء التبغ

بشار المحمد

دمشق-سانا   

وافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للتبغ بزيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ، لموسم 2024-2025، لتصبح وفقاً للآتي:

اسم الصنف السعر ل.س/كغ
تنباك- درجة إكسترا 26000
برلي-درجة ممتاز 25000
فرجينيا-درجة ممتاز 26000
بصما-درجة ممتاز 34000
بريليب-درجة ممتاز 30000
شك البنت-درجة إكسترا 29000
كاتريني-درجة ممتاز 30000

وتأتي الموافقة على زيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين بهدف تشجيعهم على زيادة الإنتاج، وتقديم تبوغ بمواصفات جيدة، وكذلك لتخفيض الهدر أثناء عملية الفرز للتبوغ وتحسين نوعية المنتج النهائي.

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