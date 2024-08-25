أحداث كورسك دليل دامغ على حرب شاملة من الناتو

موسكو-تقارير

أكد رئيس الوزراء الروسي الأسبق سيرغي ستيباشين أن الهجوم الذي تعرضت له مقاطعة كورسك الروسية يدل على أن العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس تحولت إلى حرب واسعة النطاق بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا، حيث أكد في مقابلة مع وكالة تاس أنه “عندما اتخذ مجلس الأمن الروسي قراره في عام 2022 ببدء العملية العسكرية الخاصة لم يتوقع أحد أننا سنقاتل الناتو بأكمله .. نقاتله فعلاً وبشكل حقيقي”، مشيراً إلى أن الحرب أصبحت مختلفة تماماً، وما يجري لم يعد عملية عسكرية خاصة.