أحداث كورسك دليل دامغ على حرب شاملة من الناتو
موسكو-تقارير
أكد رئيس الوزراء الروسي الأسبق سيرغي ستيباشين أن الهجوم الذي تعرضت له مقاطعة كورسك الروسية يدل على أن العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس تحولت إلى حرب واسعة النطاق بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا، حيث أكد في مقابلة مع وكالة تاس أنه “عندما اتخذ مجلس الأمن الروسي قراره في عام 2022 ببدء العملية العسكرية الخاصة لم يتوقع أحد أننا سنقاتل الناتو بأكمله .. نقاتله فعلاً وبشكل حقيقي”، مشيراً إلى أن الحرب أصبحت مختلفة تماماً، وما يجري لم يعد عملية عسكرية خاصة.
ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تقدمها في عمق دفاعات قوات كييف في دونيتسك، وأسقطت 8 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و41 طائرة دون طيار خلال اليوم الماضي، مبينةً أن قواتها واصلت القتال على مختلف المحاور، وصدت العديد من الهجمات الأوكرانية، وأن خسائر قوات كييف بلغت نحو 1960 جندياً، إضافة إلى تدمير مستودعات ذخيرة ومعدات عسكرية غربية ودبابة أبرامز أمريكية الصنع وأسلحة أخرى، كما أصابت القوات الروسية نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 147 منطقة.
من جهته، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين إثر قصف أوكراني لمناطق سكنية في مقاطعة بيلغورود الروسية، إضافة إلى تعرض عشرة منازل خاصة لأضرار نتيجة للهجوم، فيما قُطع الغاز بشكل مؤقت عن قرى راكيتنايا وبوريسبولي ونوفولينينسكوي، كما تعرض خط الكهرباء لأضرار.