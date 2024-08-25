إنجاز نوعي لمضربنا في بطولة العرب بعد غياب

دمشق- سامر الخيّر

حصد منتخبنا الوطني للأشبال لكرة المضرب المركز الأول في البطولة العربية لفئة تحت 12 سنة التي استضافتها تونس، وذلك بعد تغلبه في النهائي على صاحب الأرض المنتخب التونسي (أ) بنتيجة 2-1، وهذه هي المرة الأولى التي يتوّج فيها منتخبنا بالمركز الأول في بطولة عربية للعبة بكافة الفئات، وهذه هي المشاركة الأولى في بطولة عربية بعد انقطاع دام لـ 15 عاماً.

عضو اتحاد اللعبة وسيم زينية أوضح لـ”البعث” أن هدف المشاركة كان الاحتكاك مع المنتخبات العربية ومعرفة مستوى لاعبينا مقارنةً مع نظرائهم العرب، وهي تحضيرٌ للحدث الأهم ألا وهو نهائيات كأس آسيا تحت 12 سنة الني ستقام في كازاخستان الشهر القادم، حيث تأهل منتخبنا إلى النهائيات الآسيوية بعد إحرازه المركز الأوّل في بطولة غرب آسيا.

وأشار زينية إلى أن مشاركة المنتخب في البطولة العربية جاءت بعد دعوة وإصرار من الاتحادين العربي والتونسي الذي تكفل بإقامة المنتخب، إضافة لدعم المكتب التنفيذي واللجنة الأولمبية لإيمانهما بمواهب أشبالنا، حيث وجب توجيه الشكر نظراً لتفضيل منتخبنا ودعمه رغم الضائقة المادية للاتحاد الرياضي، خاصةً وأن التذاكر كانت باهظة الثمن.

فنياً كشف زينية أن هذه الفئة هي الأميز بين جميع فئات اللعبة، حيث تضمّ أفضل مواهبنا، وهي تحقق نتائج إيجابية في كلّ مشاركاتها، حيث وصلت إلى نصف نهائي التصفيات التمهيدية لكأس العالم في سيريلانكا العام الماضي، ولا بدّ من الإشادة بنجم منتخبنا اللاعب إياد سليم.

وبيّن زينية أن المطلوب حالياً من الاتحاد تقديم الدعم بكافة الوسائل المتاحة لهؤلاء اللاعبين من أجل الاستحقاقات القادمة وخاصة الآسيوية، وهو ما يسعى له مجلس إدارة الاتحاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي، من خلال عدة خطوات.

وكان منتخبنا قد استهلّ مشواره في البطولة بالفوز بأول مبارياته على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1 ليتبعه بالفوز على منتخب تونس (أ) بنتيجة 2-1 وينهي دور المجموعات بالفوز على المنتخب اللبناني 2-1، ويصعد بذلك للدور نصف النهائي، حيث تجاوز فريق تونس (ب) بعد لقاء مثير.

يُذكر أنه مثّل منتخبنا اللاعبون إياد سليم وكريم سليم وياسين طيفور والمدرّب سامر السراج.