اكتشاف فريد من نوعه لحطام سفينة غرقت قبل 110 أعوام

عثر فريق من الغواصين البريطانيين بعد سنوات من البحث على حطام سفينة حربية “شبه سليمة” قبالة سواحل أسكتلندا، يعتقدون أنها كانت تابعة للبحرية البريطانية وغرقت خلال الحرب العالمية الأولى.

ويعتقد هؤلاء الغواصون من منظمة “لوست إن ووترز ديب” أنهم عثروا بعد أكثر من قرن على سفينة “إتش إم أس هوك”، وهي سفينة غرقت في بحر الشمال بعد أن استهدفها طوربيد ألماني في تشرين الاول 1914.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول بول داونز الذي كان ضمن فريق الغوص والتقط صوراً للحطام الذي عُثر عليه في شمال شرق أسكتلندا، إنه “اكتشاف فريد من نوعه في الحياة”.

ويشير إلى أن حالة الحفظ مذهلة بالنسبة إلى حطام يعود إلى 110 أعوام وتعرض لقصف عنيف.

قضى 500 من أفراد طاقم “إتش إم أس هوك” ونجا 70 عندما غرقت جراء هجوم تعرضت له من غواصة ألمانية في تشرين الأول 1914، بعد أشهر قليلة من بدء الحرب العالمية.

وبدأت “إتش إم أس هوك” الإبحار عام 1891، وكان طولها 118 متراً وعرضها 18 متراً.

وبعد نحو 110 سنوات في قاع البحر، لا تزال المدافع والسطح وبعض عناصر الديكور الداخلي للسفينة مثل ساعة ومقياس ضغط جوي، واضحة جداً. وأن كل النحاس في الحطام مثل الفتحات والمدافع الموجودة على سطح السفينة، لا يزال لامعاً… ويرجع ذلك بالتأكيد إلى أن السفينة صُنّعت بشكل جيد جداً باستخدام مواد عالية الجودة، في مرحلة كانت الإمبراطورية البريطانية خلالها بأوج ازدهارها.