الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي عادي معتدل ليلاً

تكون درجات الحرارة حول معدلاتها بشكل عام، مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة وعشوائية من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في المناطق الشمالية، ويكون الجو ليلاً معتدلاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة واحتمال تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية والقلمون والمناطق الوسطى والجنوبية الغربية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً بالساعة في المناطق الشمالية الغربية والوسطى، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو صيفي حار نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة وعشوائية من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية الغربية والساحلية، ويبقى الجو سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..