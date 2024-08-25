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25-أغسطس-2024
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العدد 17732 الأحد 25-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1229 / الاثنين 26-8-2024 / 14 صفحة
المقاومة العراقية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
قائد الحرس الثوري الإيراني: ستسمعون أخباراً جيدة
أحداث كورسك دليل دامغ على حرب شاملة من الناتو
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العدد 17732 الأحد 25-8-2024
25-أغسطس-2024
بشار المحمد
العدد 17732 الأحد 25-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1229 / الاثنين 26-8-2024 / 14 صفحة
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