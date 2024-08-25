“المسافة صفر” مرشحاً لتمثيل فلسطين في أوسكار 2025

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن ترشيح فيلم “من المسافة صفر” وهو عمل سينمائي لمجموعة من المبدعين الغزيين، لتمثيل فلسطين رسمياً في فئة الفيلم الدولي الطويل في الدورة السابعة والتسعين لجوائز الأوسكار لعام 2025.

يضم الفريق المشارك في هذا الفيلم نخبة من المخرجين والمنتجين الفلسطينيين، وتم اختياره إثر جلسة تقييم وتداول نظمتها الوزارة بصفتها الجهة المخولة بتقديم الترشيحات لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار).

وقد وقع الاختيار على “من المسافة صفر” بناءً على توصية لجنة مهنية مستقلة تتألف من عاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني. وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي في تموز 2024 وبدأ بعد ذلك جولة عروضه في أبرز المهرجانات العربية والدولية. من المقرر عرض الفيلم في الدورة التاسعة والأربعين من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في أيلول من هذا العام، كما أنه بدأ عروضه المحلية في عشر مدن فلسطينية خلال الشهر الحالي.

وتحمل مجموعة الأفلام القصيرة “المسافة صفر” رؤى وتجارب وحكايات لمخرجين غزيين، تسرد قصصاً غير محكية وغير مرئية للعالم، وجرى إنتاجها في ظروف قاسية وإمكانيات محدودة وتحت وطأة حرب الإبادة المستمرة على أهلنا في غزة. تتنوع الأعمال بين الروائي، الوثائقي، والتسجيلي، إلا أن الرابط بينها هو الصدق والعفوية والإنسانية، رغم قسوة الواقع ولا إنسانية الظروف.