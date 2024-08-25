المقاومة العراقية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا

بغداد- وكالات

تواصل المقاومة العراقية عمليات الإسناد نصرة للشعب العربي الفلسطيني إبان عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل عليه.

وأعلنت المقاومة العراقية استهدافها صباح اليوم هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة في بيان لها، “استمرارها في دكّ معاقل الأعداء، نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وكان المقاومة العراقية قد أكدت قبل أيام أنه ليس لديها أي التزام بشأن إيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق.