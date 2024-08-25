بحضور الرفيق وردة… القنيطرة تستضيف المسابقة الشعرية الشبيبية المركزية

القنيطرة – محمد غالب حسين

انطلقت اليوم، بمشاركة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب الشباب المركزي، الرفيق فاضل وردة، فعاليات المسابقة الشعرية على مستوى الجمهورية العربية السورية، والتي يستضيفها فرع القنيطرة لاتحاد شبيبة الثورة.

وأكّد محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران أهمية هذه المسابقة في تمكين اللغة العربية لدى الشباب وتعريفهم بالشعر العربي، ما يسهم في خلق جيل يؤكد ارتباطه باللغة العربية، ويحافظ على تراثه الأدبي والشعري، منوّهاً بدورها في توثيق ارتباط الشباب بلغتهم الأم والشعر العربي الأصيل، إتقاناً ومخارج حروف وضبطاً سليماً ووزناً صحيحاً، كما ثمن دور هذه المسابقات في اكتشاف المواهب الأدبية الشابة ورعايتها.

بدورها، الرفيقة رهف الجاسم عضو قيادة اتحاد شبيبة الثورة، نوهت بأهمية اختيار محافظة القنيطرة لهذه المسابقة الشعرية بمحطتها الأخيرة، لأنها تختزن كثيراً من المعاني الوطنية، ولا سيما أن المسابقة تُقام تحت شعار “الجولان عربي سوري” تأكيداً على زوال الاحتلال، وعودة الجولان لأهله ووطنه بقيادة الرفيق الأمين العام للحزب، السيد الرئيس بشار الأسد.

ولفتت الجاسم إلى دور المسابقة بالمحافظة على اللغة العربية وآدابها ومكنوناتها وتجلياتها، لأنها المخزون الذي لا ينضب للعلم والفكر والثقافة، مشيرة إلى أهمية الريادة الشعرية كتابة وحفظاً وحضوراً لجيل الشباب بمراحلهم العمرية كافة، أي التعليم الأساسي والثانوي والوحدات الشبيبية السكنية، فضلاً عن مراحل المسابقة ومرورها بعدة مستويات، بدءاً من الروابط فالفرع وأخيراً على مستوى الجمهورية.

وفي نهاية المسابقة فاز تسعة من الرفاق، ثلاثة منهم يمثلون مرحلة التعليم الأساسي، وثلاثة للتعليم الثانوي، وثلاثة للوحدات الشبيبية السكنية.

وضمّت لجنة التحكيم شعراء ونقاداً وأدباء ومختصين من اتحاد الكتاب العرب ووزارة التربية.