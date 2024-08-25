بطاقة بريدية تصل إلى وجهتها بعد 121 عاماً من إرسالها

بعد نحو 121 عاماً من إرسالها، وصلت بطاقة بريدية أخيراً إلى وجهتها المقصودة في مدينة سوانزي بالمملكة المتحدة.

وبحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية، فقد كتب البطاقة رجل يُدعى إيوارت، ووجهها إلى سيدة تدعى ليديا ديفيز، حيث قال لها في خطابه إنه “آسف للغاية” لأنه لم يستطع جلب “زوج” لها من عنصر لم يفهم موظفو البريد هويته.

وأضاف: أنا آسف للغاية، وآمل أن تستمتعي بوقتك. أنا لدي الآن نحو 10 شلنات، لذا فأنا بخير.

وينهي إيوارت رسالته بحثِ ليديا على “تذكر لقاء غيلبرت وجون”.

ووصلت البطاقة لوجهتها الأسبوع الماضي على الرغم من أنها أُرسلت في الأصل في عام 1903.

وأشار موظفو البريد إلى أنهم يأملون في العثور على أقارب السيدة ليديا في العنوان المدون بالبطاقة.

وقالت خدمة البريد الملكي البريطاني إنها ترجح أن شخصاً ما أرسل البطاقة القديمة أخيراً مستبعدة فكرة أنها ضاعت في البريد لأكثر من قرن.