حزب الله يبدأ عملية الرد على اغتيال الشهيد شكر: هدفٌ عسكري نوعي.. وهجومٌ على العمق الإسرائيلي

شنّت المقاومة في لبنان – حزب الله، “رداً أولياً” على اغتيال القائد فؤاد شكر، فجر اليوم الأحد، بعددٍ كبير من ‏المسيّرات تجاه عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المقاومة في بيان أنّ الهجوم استهدف هدفاً عسكرياً إسرائيلياً نوعياً، موضحةً أنّها “ستعلن عن هذا الهدف لاحقاً”.

وبالتزامن مع ‏ذلك، استهدفت المقاومة عدداً من المواقع والثكنات ومنصات القبب الحديدية التابعة للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، بعدد كبير من الصواريخ.

كذلك، أوضح حزب الله أنّ هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها.

وشددت المقاومة في ختام بيانها أنّها، “وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها، وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء إسرائيلي”، متوعدةً بعقاب شديد وقاسٍ، خصوصاً إذا تم المسّ بالمدنيين.‏