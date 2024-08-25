شهداء وجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على دير البلح والضفة وجنين

الأرض المحتلة- تقارير

يواصل جيش حرب الكيان الصهيوني توسيع اعتداءاته المتزامنة مع خرقة لكل قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في معظم أرجاء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى استفزازاته لتوسيع الصراع في كامل المنطقة.

ففي دير البلح استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال على المدينة، وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلاً في منطقة الحكر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 71 شهيداً و112 جريحاً، موضحةً أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 324 على القطاع ارتفع إلى 40405 شهداء و93468 جريحاً.