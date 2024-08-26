أجواء صيفية عادية معتدلة ليلاً وهبات رياح نشطة في المناطق الوسطى والجنوبية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي سطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة وعشوائية من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية الغربية والساحلية، وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو ليلاً معتدلاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة واحتمال تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية والقلمون والمناطق الوسطى والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة في المناطق الوسطى والجنوبية تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة وعشوائية من المطر فوق المرتفعات الساحلية، وسديمي حار نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….