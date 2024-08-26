ارتفاع أسعار النفط عالمياً

واصلت أسعار النفط مكاسبها في الأسواق العالمية اليوم، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 37 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 79.93 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 63 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 75.91 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي، بعد أن أيد رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريباً.