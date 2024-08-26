26-أغسطس-2024
Latest:
البعث أونلاين

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

محمد عباس

واصلت أسعار النفط مكاسبها في الأسواق العالمية اليوم، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 37 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 79.93 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 63 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 75.91 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي، بعد أن أيد رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريباً.

You May Also Like

مصرع 19 طفلا وشخصين بالغين بحادث مروع في جنوب إفريقيا

محمد عباس

الجو صيفي معتدل والحرارة حول معدلاتها

محمد عباس

مجلس الشعب يخفض مخصصات المازوت والبنزين للسيارات العائدة له بنسبة 40 بالمئة

محمد عباس