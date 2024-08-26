الصين تدين وضع الولايات المتحدة كياناتها على قائمة قيود التصدير

بكين-سانا

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للممارسات التي ينتهجها الجانب الأمريكي بشأن وضع كيانات صينية على قائمة الكيانات لقيود التصدير كون هذا الإجراء يقوض نظام وقوانين التجارة الدولية ويعوق التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية الطبيعية.

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله في بيان اليوم: “إن هذا الإجراء الأمريكي هو ممارسة نموذجية للعقوبات الأحادية والولاية القضائية طويلة الذراع”، داعياً الجانب الأمريكي إلى التوقف عن إجراءاته الخاطئة بشكل فوري.

وأضاف المتحدث: إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشكل حازم، داعياً واشنطن للتوقف عن ممارساتها الخاطئة تجاه بكين والتي تؤثر على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.