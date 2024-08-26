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26-أغسطس-2024
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العدد 17733 الاثنين 26-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1230 / الثلاثاء 27-8-2024 / 12 صفحة
“حماة” تتسلم 10 أجهزة قياس خرسانية
وسط تدفق الأسلحة الأمريكية.. حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة مستمرة
بوتين يتخذ قراراً بالرد على هجوم قوات نظام كييف على كورسك
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العدد 17733 الاثنين 26-8-2024
26-أغسطس-2024
بشار المحمد
العدد 17733 الاثنين 26-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1230 / الثلاثاء 27-8-2024 / 12 صفحة
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