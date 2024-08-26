بوتين يتخذ قراراً بالرد على هجوم قوات نظام كييف على كورسك

كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها واصلت ملاحقة المجموعات الأوكرانية التي توغلت في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر بلغت نحو 400 عسكري خلال الساعات الـ 24 الماضية، مبينةً أنه تم تدمير 27 مركبة مدرعة منها دبابة، ومركبتي قتال للمشاة، و3 ناقلات جند مدرعة، و21 مركبة قتالية، بالإضافة إلى 5 قطع مدفعية ورادار مضاد للبطاريات من صنع أمريكي، خلال العمليات التي شملت مناطق أباناسوفكا وبوركي وفيشنيفكا وفيكتوروفكا وأوكتيابر وكروغلينك ولوكنيا وميخائيلوفكا ونوفايا سوروتشينا وبليخوفو وسنغوست ويوجني، كما نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في مقاطعة سومي على الألوية العسكرية والمناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، حيث بلغ مجموع خسائر هذه القوات خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 6200 عسكري و73 دبابة و33 مركبة قتال للمشاة و61 ناقلة جند مدرعة و404 مركبات قتالية مدرعة و42 قطعة مدفعية و5 صواريخ مضادة للطائرات و11 قاذفة لأنظمة الصواريخ المتعددة، بما في ذلك ثلاث منصات “هيمارس” و “إم إل أر أس” و9 محطات للحرب الإلكترونية، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق، ساراتوف وكورسك وبيلغورود وبريانسك وتولا وأوريول وريازان.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الروسية عن إصابة 4 أشخاص، إثر هجوم بعدد من المسيرات الأوكرانية استهدف مبنى سكنياً في مقاطعة ساراتوف وسط روسيا، كما أدى الهجوم إلى تعرض أحد المجمعات السكنية في ساراتوف لأضرار جزئية، وأدى سقوط مسيرة في مدينة إنغلز أدى إلى تضرر أحد المباني متعددة الطوابق فيها، دون وقوع إصابات.