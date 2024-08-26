بوتين يتخذ قراراً بالرد على هجوم قوات نظام كييف على كورسك
موسكو- تقارير
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موضوع المفاوضات مع النظام الأوكراني فقد أهميته حالياً، ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين: “إن موضوع المفاوضات في الوقت الحالي فقد أهميته إلى حد كبير، وهناك الكثير من التقارير حول اتصالات مختلفة في وسائل الإعلام، وليست جميعها في الواقع صادقة”، فيما قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بالرد على هجوم قوات نظام كييف على كورسك، وستتم معاقبة المسؤولين عنه بشدة.
وفي شأنٍ متصل، أكدت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمجموعة واسعة من الأسلحة الكيميائية، والتي يستخدم بعضها بنشاط من قبل قوات نظام كييف على عكس تصريحات البيت الأبيض بشأن تدمير مخزونات هذه الذخيرة، كما أشارت البعثة إلى أنه في منطقة العملية العسكرية الخاصة تم تسجيل أكثر من 400 حالة استخدام من قبل الجانب الأوكراني للمواد الكيميائية السامة غير القاتلة، ولا سيما الكلوروبيكرين.
كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها واصلت ملاحقة المجموعات الأوكرانية التي توغلت في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر بلغت نحو 400 عسكري خلال الساعات الـ 24 الماضية، مبينةً أنه تم تدمير 27 مركبة مدرعة منها دبابة، ومركبتي قتال للمشاة، و3 ناقلات جند مدرعة، و21 مركبة قتالية، بالإضافة إلى 5 قطع مدفعية ورادار مضاد للبطاريات من صنع أمريكي، خلال العمليات التي شملت مناطق أباناسوفكا وبوركي وفيشنيفكا وفيكتوروفكا وأوكتيابر وكروغلينك ولوكنيا وميخائيلوفكا ونوفايا سوروتشينا وبليخوفو وسنغوست ويوجني، كما نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في مقاطعة سومي على الألوية العسكرية والمناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، حيث بلغ مجموع خسائر هذه القوات خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 6200 عسكري و73 دبابة و33 مركبة قتال للمشاة و61 ناقلة جند مدرعة و404 مركبات قتالية مدرعة و42 قطعة مدفعية و5 صواريخ مضادة للطائرات و11 قاذفة لأنظمة الصواريخ المتعددة، بما في ذلك ثلاث منصات “هيمارس” و “إم إل أر أس” و9 محطات للحرب الإلكترونية، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق، ساراتوف وكورسك وبيلغورود وبريانسك وتولا وأوريول وريازان.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الروسية عن إصابة 4 أشخاص، إثر هجوم بعدد من المسيرات الأوكرانية استهدف مبنى سكنياً في مقاطعة ساراتوف وسط روسيا، كما أدى الهجوم إلى تعرض أحد المجمعات السكنية في ساراتوف لأضرار جزئية، وأدى سقوط مسيرة في مدينة إنغلز أدى إلى تضرر أحد المباني متعددة الطوابق فيها، دون وقوع إصابات.
من جانبه، اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحد سكان مقاطعة أومسك الروسية بتهمة نقل معلومات عن إحدى المؤسسات الدفاعية إلى الاستخبارات الأوكرانية، وقد ثبت أن المعتقل جمع ونقل معلومات وصوراً وفيديوهات إلى الاستخبارات الأوكرانية حول أنشطة الإنتاج لإحدى مؤسسات الدفاع في مقاطعة أومسك.