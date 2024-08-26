“حماة” تتسلم 10 أجهزة قياس خرسانية

حماة – حسان المحمد

سلمت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تسيير الأعمال المهندسة لمياء شكور محافظة حماة 10 أجهزة قياس للمقاومة الخراسانية الممنوحة من جمهورية الصين الصديقة

وبينت الوزيرة شكور في تصريح ل”البعث اون لاين” بأن هذه الأجهزة هي دفعة أولية وسيكون هناك دفعات تباعاً لكي نستطيع أن نتبين المقاومة الخراسانية لجميع المباني في المناطق الأكثر تعرضا الزلازل ،كون هناك مناطق موجودة تاريخياً على فوالق زلزالية

والتقت الوزيرة المديرين المعنيين في مبنى مجلس مدينة السلمية، مؤكدة على دور الإدارة المحلية في رفع سوية مساهمة المواطنين إلى جانب مجالسهم المنتخبة ومجالس المحافظات في تلبية الاحتياجات و تعزيز الصمود وتحسين سبل العيش لمواجهة الأزمة الخانقة التي تتعرض لها سورية الناجمة عن الحصار والإجراءات القسرية غير القانونية.

واعتبرت وزيرة الإدارة المحلية أن مشروع إنارة شوارع سلمية بالطاقة الشمسية هو مشروع تنموي وهو ينتقل بالتنمية بمشروعها الشامل إلى التنمية المحلية.

وقد قدم المحافظ معن عبود تقريراً كاملاً حول الاستجابة الطارئة لكارثة الزلزال من العام الماضي 6 شباط

وآلية تدخل الأمانة العامة للمحافظة بالتعاون مع المنظمات والشركاء المحليين وتعويض المتضررين وكذلك الاستجابة للهزات التي ضربت مؤخراً مدينة سلمية وريفها.