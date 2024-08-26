ضربات روسية واسعة النطاق على منشآت الصناعات الدفاعية في أوكرانيا

شنّت روسيا ضربات واسعة النطاق على منشآت الصناعات الدفاعية في عدة مناطق في أوكرانيا اليوم الإثنين بحسب ما أكدته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وانقطع التيار الكهربائي في كييف نتيجةً للضربات وفقاً لما نقلته الوكالة، بينما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كييف، خاركيف، سومي، بولتافا، فينيتسا، كيروفوغراد، دنيبروبتروفسك، إيفانو فرانكيفسك، لفوف، وأوديسا.

وفي أوديسا، أُصيبت منشأة كهرباء من جراء الضربات بحسب ما أكده منسّق مجموعات العمل السري في الجيش الروسي سيرغي ليبيديف لـ”سيوتنيك”.

أما في إيفانو فرانكيفسك فأصابت الضربة حظيرة طائرات مزوّدة بمعدات، وذلك في منطقة أخفى فيها سلاح الجو الأوكراني طائرتين من طراز “F-16″، وسط انقطاع الكهرباء أيضاً، وفقاً لما أوردته الوكالة.

وفي فولين، استهدف الجيش الروسي موقعاً تتمركز فيه القوات الأوكرانية.