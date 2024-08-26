ملف إدارة نادي الحرية ينتظر زيارة رئيس الاتحاد الرياضي إلى حلب

حلب- محمود جنيد

سُحبت أول أمس قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ما أسفر عن وقوع ثلاثة فرق حلبية ضمن المجموعة الشمالية الأولى، وهي الحرية والنيرب وشرطة حلب، بينما حلّ عفرين وحده من بين الفرق الحلبية ضمن المجموعة الشمالية الثانية.

ومع اقتراب موعد انطلاقة الدوري، المقرّرة في الرابع من تشرين الأول المقبل، تبدو أمور فرق الأندية الحلبية، وتحديداً تلك التي كان لها حضورها في الدرجة الممتازة فيما سبق، مثل الحرية العريق وعفرين، غير مستقرة، إذ كانت إدارة عفرين أعلنت استقالتها مؤخراً، في حين أن إدارة الحرية حشرت نفسها في خانة أزمة ساذجة نتيجة الخلاف على هوية مدرّب فريق النادي الأول لكرة القدم.

وعلمت “البعث” أن رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام فراس معلا سيتوجه إلى حلب هذا الأسبوع، وبطبيعة الحال ستكون مشكلة إدارة نادي الحرية ضمن أولويات البحث والمعالجة.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في حلب، اقترحت الموافقة على استقالة أربعة من أعضاء إدارة نادي الحرية تقدموا بها، وحلّ الإدارة وإجراء انتخابات جديدة، الأمر الذي أكده مصدر رسمي لـ”البعث”، في الوقت الذي انقسمت فيه المواقف في نادي الحرية بين مطالب بقبول استقالات أعضاء إدارة النادي، والإبقاء على رئيس النادي نزار وتى لاختيار أجنحة جديدة يعمل معها، بينما يشدّد البعض الآخر على حلّ الإدارة التي تعثرت أمام أول مطب بسيط في مشوارها الذي بالكاد انطلق بعد الانتخابات، وهناك من انتقد موقف المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، الذي مازال متريثاً باتخاذ القرار الحاسم مع نفاد الوقت قبل انطلاق الموسم الرياضي، وهناك تخمينات تتوقع بأن يبقي المكتب التنفيذي على إدارة الحرية بعد تقريب وجهات النظر بينها، وهناك من ربط بين سفر رئيس النادي إلى العاصمة مؤخراً وهذا الموضوع!

رئيسُ نادي الحرية نزار وتى عاد ليؤكد لـ “البعث” أنه من غير المنطقي أن يتحول خلاف على هوية مدرّب فريق إلى أزمة وضعت الإدارة على حافة الحلّ، مشدداً على أنه رفض تعيين إدريس ماردنلي كمدرّب للفريق الأول بكرة القدم لما فيه مصلحة النادي، عكس الطرف الآخر المصرّ على خلط الأمور الشخصية بالعمل.