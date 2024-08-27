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العدد 17734 الثلاثاء 27-8-2024
مجلس الوزراء يناقش عدداً من الخطط والآليات والبرامج التنفيذية في قطاعات مختلفة
نشرة الإعلانات العدد 1231 / الأربعاء 28-8-2024 / 9 صفحات
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العدد 17734 الثلاثاء 27-8-2024
27-أغسطس-2024
بشار المحمد
العدد 17734 الثلاثاء 27-8-2024
مجلس الوزراء يناقش عدداً من الخطط والآليات والبرامج التنفيذية في قطاعات مختلفة
مؤتمر صحفي لاتحاد الكرة والعلاقة مع الإعلام إلى الواجهة!
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