الولايات المتحدة تدّعي تجنبها الصراع مع الصين

ووفقاً لـ”أ ب” قال سوليفان لوزير الخارجية الصيني وانغ يي قبيل المحادثات: “كان الرئيس بايدن واضحاً للغاية في محادثاته مع الرئيس شي حين بينغ بشأن التزامه بإدارة هذه العلاقة المهمة بشكل مسؤول”.

والهدف من زيارته التي تستمر حتى يوم الخميس محدد، وهو محاولة الحفاظ على التواصل في علاقة انهارت معظم الفترة 2022- 2023 وعادت فقط منذ عدة أشهر فقط.

ولا يتوقع الخروج بنتائج كبرى، لكن اجتماعات ساليفان قد تضع حجر الأساس لقمة ختامية محتملة مع الزعيم الصيني قبل مغادرة بايدن الرئاسة.

وأشار وانغ إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية شهدت تحولات وتغيرات خلال السنوات القليلة الماضية، مردفاً: إن “المفتاح هو الحفاظ على الاتجاه العام للاحترام المتبادل والتعايش السلمي المشترك والتعاون الذي يصب في صالح الطرفين”.

وتأتي زيارة سوليفان في الوقت الذي يتعهد فيه المرشحان اللذان يتطلعان لخلافة بايدن، نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، بتنفيذ سياسات صارمة تجاه الصين.