انقطاع التقارير الطبية وبيعها بأسعار مضاعفة في حمص

حمص- نبال إبراهيم

وردت شكاوى كثيرة من عدة مواطنين بمحافظة حمص تتحدث بمجملها عن عدم توفر التقارير الطبية وانقطاعها في معظم المكاتب والمعتمدين لبيعها في المدينة، ما أدّى إلى استغلال بعض المعتمدين ممن يتوفر لديهم تقارير طبية وبيعها بأسعار باهظة ومضاعفة تصل إلى 20 ألف ليرة سورية للتقرير الواحد، علماً أن سعر التقرير 6 آلاف ليرة بدون الطوابع فقط.

من جانبهم أكد عدد من معتمدي بيع التقارير الطبية بالمدينة لـ “البعث” قلّة توفر التقارير الطبية وفقدانها خلال الآونة الأخيرة، وعدم توزيعها من قبل نقابة الأطباء كما كانت في السابق، لافتين إلى أن النقابة لا توزع سوى 3 تقارير طبية في الأسبوع فقط، وقد لا توزع أي تقرير في بعض الأسابيع الأخرى، علماً أنه من المفترض أن يتمّ توزيع التقارير على الوكلاء والمعتمدين بشكل يومي وليس بشكل أسبوعي.

وأشار المعتمدون إلى أنهم يدفعون ما يترتب عليهم من رسوم والتزامات مالية لنقابة الأطباء، لكن النقابة لا توزّع ما يلزم من تقارير، منوهين بتوفر التقارير الطبية في أحد المشافي الخاصة بحمص بسعر 15 ألف ليرة، وقد يضطر بعض المعتمدين لشرائها بهذا السعر لتوفيرها لديهم وتلبية المواطنين.

بدوره أكد نقيب الأطباء في حمص الدكتور عزام النجار في تصريح لـ”البعث” وجود قلة في التقارير الطبية حالياً على مستوى سورية وليس فقط على مستوى محافظة حمص، لكون التقارير تطبع بشكل مركزي في إحدى الإدارات التابعة للدولة، موضحاً أن النقابة وبهدف تخفيف العناء على المواطنين قامت بتخصيص بعض المعتمدين لبيع التقارير الطبية، بحيث يأتي المعتمد إلى النقابة ويأخذ عدداً منها ويسدّد ما يترتب عليه من رسوم.

وبالنسبة لتوفر التقارير الطبية في أحد المشافي الخاصة وبيعه بسعر يزيد عن سعره بأضعاف قال الدكتور النجار: إن هذا أمر غير قانوني وغير نظامي، وأن السعر النظامي 6 آلاف ليرة مع هامش ربح بنسبة 15% للمعتمد أو المشفى، بحيث يصل سعر التقرير الطبي إلى نحو 6900 ليرة بدون الطوابع. وأكد النجار أنه لم تنقطع التقارير الطبية يوماً واحداً في النقابة، وإنما انقطعت في الخارج ليتمّ السيطرة على الوضع ومنعاً للاستغلال من قبل البعض، لافتاً إلى أن النقابة توزع ما بين 600 إلى 800 تقرير طبي شهرياً بشكل تقريبي في الوقت الحالي، وأن هذا العدد يزيد في حالة كان هناك مسابقة.

وكشف نقيب الأطباء في ختام حديثه عن صدور تقارير طبية جديدة مع طوابعها خلال الفترة الممتدة ما بين بداية شهر أيلول القادم إلى منتصفه، موضحاً أنه تمّ الانتهاء حالياً من كافة الأمور اللوجستية لإصدارها في وزارة الصحة والمالية ونقابة أطباء سورية، وأن التقارير الطبية الجديدة ستُباع للمواطنين بالسعر الموضوع بغضّ النظر عن المعتمدين، بحيث يحصل المعتمد على هامش ربحه من النقابة المركزية، وأن الطوابع ستكون إلكترونية ضمن التقرير وسيتوفر بكميات كافية حينها.

يٌشار إلى أن سعر التقرير الطبي النظامي 6 آلاف ليرة بدون الطوابع، وأن التقارير متوفرة حالياً بالنقابة بالسعر النظامي، وتمّ نشر ذلك على صفحة النقابة على الفيسبوك مراراً وتكراراً لمنع الاستغلال.