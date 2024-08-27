بداية العام القادم.. برنامج الربط الإلكتروني لهيئة التدريب السياحي والفندقي في الخدمة

دمشق- ميس خليل

منذ صدور القانون رقم 24 للعام 2019 والذي أعطى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي المظلّة القانونية للإشراف على عملية التعليم والتدريب السياحي والفندقي في المؤسّسات التعليمية والتدريبية (معاهد تقانية، مدارس مهنية فندقية، مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي) العامة والخاصة، كانت خطة عمل الهيئة إعداد وتطوير آليات عملها، بما ينسجم ويتماشى مع خطة القطاع السياحي 2019 – 2030 والتي اعتمدتها وزارة السياحة عام 2019 وركزت على تأمين مقومات التنمية المستدامة لهذا القطاع، وأبرزها التعليم والتدريب السياحي والفندقي، كما أصبحت الهيئة تمارس دورها كاملاً كمظلة لهذا القطاع.

مدير عام الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي المهندس مسلم الناعم أوضح في حديث لـ “البعث” أنه في إطار استجابة الهيئة لمتطلبات سوق العمل السياحي تنفذ وتشرف على العديد من برامج التدريب السياحي والفندقي، سواء في مقرّ الهيئة أو في المؤسسات التابعة لها في كافة المحافظات، فهناك خطة للتدريب المستمر بالتعاون مع الجهات الداعمة (حكومية – خاصة – منظمات)، حيث قامت الهيئة بتنفيذ والإشراف على 230 دورة تدريبية بالاختصاصات السياحية والفندقية في مختلف المحافظات في مراكز التدريب والتأهيل السياحي والفندقي الخاصة، وبلغ عدد المتدرّبين 2948 متدرباً، وذلك اعتماداً على خارطة توزيع المنشآت السياحية المعدّة من قبل مديرية المنشآت السياحية، كما تمّ تنفيذ دورات في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي وفي المعاهد التقانية التابعة لعملها في محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية (دورة تأهيل أدلاء سياحيين 64، دورة لتجديد ترخيص وتصنيف 73 من الأدلاء السياحيين، دورة مكاتب سياحة وسفر لـ85 متدرباً ودورة حجز تذاكر طيران ل ـ106 متدربين، وحج وعمرة 91)، ودورات بمختلف الاختصاصات السياحية والفندقية، تنفيذاً للاتفاق الموقع مع مؤسسة سند التنموية لـ 1500 متدرب، ودورة حلويات بالتعاون مع مؤسّسة الرعاية الوطنية بحلب 15 متدرباً، وذلك في المعهد التقاني بحلب، بالإضافة إلى دورات التعاون مع مركز تمكين الشباب التابع لـ ـUNDP بحماه 58 وذلك في المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بحماة، وهناك دورات موجّهة لذوي الشهداء في طرطوس بالتعاون مع غرفة سياحة طرطوس 61 وذلك في فندق هوليداي بيتش ومركز الوادي، كما ستقوم الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بتنفيذ الدورات التي أعلنت عنها مؤخراً، وهي دورات بمختلف الاختصاصات السياحية والفندقية والتي تستهدف عدة محافظات (دمشق وريفها، المنطقة الوسطى، حلب، المنطقة الساحلية)، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية إلى تاريخه 4266 متدرباً.

وذكر الناعم أن الهيئة تقوم بشكل مستمر بتطوير مناهج المدارس المهنية الفندقية واعتمادها ومنهاج المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية واعتمادها، كما أنها تعمل على تعزيز خارطة التعليم والتدريب السياحي من خلال تدشين المقرّ الجديد للمعهد التقاني للعلوم السياحية بضاحية قدسيا، وإحداث المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بحماة، وإعادة افتتاح المدرسة المهنية الفندقية بحمص في حي الوعر، ومعهد دير الزور، وإطلاق كلية السياحة التطبيقية بالتعاون مع الجامعة الافتراضية، والترخيص لمراكز تدريب سياحي خاصة، والتحضير لتدشين المقرّ الجديد للمدرسة المهنية الفندقية بحلب.

أما مشاريع التحول الرقمي فقد بيّن الناعم أن الهيئة أنجزت ملتقى فرص العمل الأول العام الماضي بدمشق، ويتمّ التحضير لتنفيذ الملتقى الثاني بنهاية العام الحالي في مدينة حلب، بالإضافة إلى إنجاز برنامج الربط الإلكتروني للهيئة والمؤسّسات التابعة وسيتمّ وضعه في الخدمة اعتباراً من بداية العام القادم، وإنجاز المنصة التفاعلية للهيئة وسيتمّ وضعها في الخدمة من بداية العام القادم. وتجهيز قاعة تفاعلية في الهيئة لهذا الغرض، واستكمال نظام معلومات الهيئة ضمن مشاريع الهيئة الاستثمارية للعام القادم.

وحول سؤالنا عن عمل مراكز التأهيل والتدريب السياحي والفندقي، أوضح مدير الهيئة أن عدد المراكز المرخصة بلغ حتى تاريخه 45، وهناك متابعة دائمة لعمل مراكز التأهيل والتدريب واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن تنفيذ العملية التدريبية وضبط الحالات المخالفة وفق أحكام القانون 24، كما صدر قرار المنح المجانية والمخفضة الخاصة بمراكز التأهيل والتدريب الخاصة رقم 2670 لعام 2023 حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين منه 162 طالباً وطالبة مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة المخصّصة لأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري، كما بلغ عدد الطلاب المسجلين 6122 طالباً للعام الدراسي 2023-2024، وهو مؤشر إيجابي للتعافي في هذا القطاع، في حين بلغ عدد الطلاب الخريجين 1924 للعام الدراسي 2022-2023، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من برنامج الترقية في كلية السياحة التطبيقية 21 طالباً من كافة المراكز، مع العلم أن وزارة السياحة ألزمت في القانون 23 لعام 2023 المنشآت السياحية بتوظيف خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية بنسبة تتزايد كلّ عام.

وأشار الناعم إلى أنه يتمّ التعاون مع الشركاء بهدف تطوير العملية التعليمية وبرامج التدريب كوزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للتعليم التقني، واتحاد غرف السياحة، وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمانة السورية للتنمية وغيرهم الكثير من الشركاء، منوهاً بأنه تمّ مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بن وزارة السياحة الهيئة العامة للتدريب السياحي ووزارة الدفاع إدارة التدريب والتي تهدف لتطوير وبناء القدرات والكفاءات للعاملين في أندية ضباط الجيش، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدّمة فيها، ومذكرة تفاهم بين وزارة السياحة الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي ومؤسسة آدم للتنمية المستدامة والتي تهدف لتطوير وبناء القدرات والكفاءات للعاملين في قطاع السياحة بما يدعم النمو والتنمية المستدامة.