بطولة تنشيطية لكرة الطائرة في السويداء

السويداء – زياد عامر

أقامت اللجنة الفنية للكرة الطائرة في السويداء بطولة تنشيطية للفئات العمرية الصغيرة بمشاركة جيدة من الأندية الممارسة للعبة، حيث حلّ نادي العربي في المركز الأول لفئة الشبلات، تلاه نادي صلخد ثم مركز ولغا، وفي فئة الصغيرات جاء نادي صلخد في المركز الأول تلاه مركز ولغا.

مدرّب فريق العربي رائد عزام بيّن لـ”البعث” أن العملية التدريبية لتلك الفئة بدأت منذ أربع سنوات من أجل إيجاد رديف لفريق الناشئات.

بدوره مدرّب نادي صلخد رائد السعدي أرجع أسباب خسارة الشبلات مع العربي إلى عدم توفيق بعض اللاعبات كونها المشاركة الرسمية الأولى لهن، مضيفاً: المعاناة المادية منعت النادي من المشاركة في كثير من الاستحقاقات، لكن رغم توقف المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام عن صرف تعويضات المراكز التدريبية إلا أننا مستمرون بالعمل مجاناً.

أما رئيسُ اللجنة الفنية للعبة في المحافظة خطار أبو فخر فقد كشف أن إقامة البطولة جاء بهدف اكتشاف المواهب، وذلك بسبب عدم وجود بطولات رسمية لتلك الفئات، وخاصة في ظلّ عدم وجود المال في الأندية.