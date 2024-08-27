ثلاثة مجففات ذرة لهذا العام في حلب بطاقة إنتاجية كلية 1500 طن يومياً

حلب – البعث

بيّن مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أن المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء في المناطق الآمنة من المحافظة بلغت 16475 هكتاراً، منها 2000 هكتار في السفيرة، لافتاً إلى أن الذرة من الزراعات التكثيفية، وتعدّ من المحاصيل الاستراتيجية على مستوى المحافظة.

وأوضح حرصوني أن وزارة الزراعة فدّمت المازوت لمزارعي الذرة بمعدل 32 ليتراً لكلّ هكتار لزوم الفلاحة، إضافة إلى دعم مازوت الري بمعدل 400 ليتر لكلّ هكتار وعلى دفعة واحدة ولكافة المساحات المرخصة، ودعم المساحات غير المرخصة من خلال لجنة المحروقات الفرعية بمازوت بسعر 8000 ليرة ومعدل 25 ليتراً للهكتار خلال شهر آب، لافتاً إلى أن الوزارة سمحت للقطاع الخاص باستيراد البذار الهجين عالي الإنتاجية تنفيذاً لطلبات المزارعين خلال ورشات العمل التشجيعية لزراعة الذرة الصفراء.

وأشار حرصوني إلى جاهزية ثلاثة مجففات ذرة لهذا العام في المحافظة بطاقة إنتاجية كلية 1500 طن يومياً، تتوزع على مجفف بطاقة 1000 طن في منطقة دير حافر، ومجفف منطقة تل علم بمعدل 70 طناً يومياً، والمجفف الثالث في منطقة مسكنة بمعدل 350 طناً يومياً.