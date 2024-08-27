دراسات جديدة تحضر بمؤتمر الطاقات المتجددة في حلب

حلب – أسماء خيرو

انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثاني للطاقات المتجددة، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين المختصين من روسيا وإيران وجامعة دمشق وجامعة البعث، حيث تلقى محاضرات ودراسات بحثية وعلمية تتمحور حول أهم المشاريع والابتكارات التي نفذت في مجال الطاقة المتجددة.

ويهدف المؤتمر وفقاً للدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب إلى تسليط الضوء على الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها، الشمسية والرياحية، فضلا عن الإضاءة على الأفكار والدراسات الجديدة للباحثين وكيفية الاستفادة منها لتحسين واقع المجتمع، مشيراً إلى أن ما تعرضت له سورية من حرب إرهابية وحصار اقتصادي أدى إلى تناقص المشتقات النفطية وبالتالي تناقص عمل المولدات الكهربائية لذلك كان للتوجة نحو الطاقة البديلة ضرورة.

بدوره محمد حماد عميد كلية الهندسة الميكانيكية ورئيس مركز بحوث الطاقات المتجددة بجامعة حلب لفت إلى أن المؤتمر جاء تأكيداً على عودة العجلة العلمية إلى ما كانت عليه، إذ أن المشاكل الكبيرة التي عصفت بسورية أدت إلى إيقاف هذه العجلة مؤقتاً، علماً أن المؤتمر سيتطرق إلى دراسات علمية وبحثية في موضوعات مهمة حول الطاقة الشمسية وتطبيقاتها وطاقة الرياح وتطبيقاتها وطاقة الكتلة الحيوية على مدى يومين متتاليين.

واعتبرت الدكتورة هناء هبو رئيس قسم هندسة الطاقة في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات الوطنية ما بين المختصين والباحثين الذي جاءوا من دمشق وإيران وروسيا، فضلاً عن تحقيق ما يصبو إليه المؤتمر بعد تقديم ومناقشة الأبحاث التي تؤدي إلى تحسين أداء الطاقة المتجددة الشمسية والعنفة الريحية من خلال ربطها بسوق العمل وإمكانية تبني الشركات الخاصة لمشاريع الشباب وتمويلها.

وشهدت أعمال اليوم الأول من المؤتمر مناقشة محاور من بينها دراسة في مقارنة في طرق التحكم للحد من أثر ظهور البقع الساخنة، ودراسة عددية لتأثير شكل الزعانف على أداء الأنوع الكهروضوئية، والإنتاج الدائم للطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية في المناطق ذات عريات منخفضة للهواء، ودراسة عددية لتبريد بطاريات الليثيوم باستخدام الزعانف والمواد متغيرة الطور المحسنة بمواد نانوية، ودراسة تجريبية لتحسين أداء الأنواع الكهروضوئية باستخدام التبريد الطبيعي والمرايا ،اختبارات اللواقط السيلوكونية الكهروشمسية البلورية الأرضية، واستخدام تقنيات الذكاء الصنعي في كشف الأعطال لنظام كهروضوئي.

كما تم على هامش المؤتمر افتتاح معرض تضمن أحدث ما توصلت إليه مجال الطاقات المتجددة من تقنيات وابتكارات.