مؤتمر صحفي لاتحاد الكرة والعلاقة مع الإعلام إلى الواجهة!

المحرر الرياضي

يعقد اتحاد كرة القدم ظهر غدٍ مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرّب الجديد لمنتخبنا الوطني للرجال الإسباني خوسيه لانا، حيث يفترض أن يتمّ الكشف عن مدة العقد والكادر المعاون، ولا ندري إن كان سيتمّ التطرق للقيمة المادية للعقد وسط شائعات كثيرة عن الراتب الشهري للمدرّب ومساعديه.

اتحاد الكرة وكعادة تعامله مع الإعلام وجّه الدعوة للصحفيين للحضور عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون تمييز بين وسائل إعلام معتمدة يفترض أن يكون حضورها مغنياً للمؤتمر وبين الصفحات الهاوية التي تنشر على “مزاجها” دون ضوابط أو محدّدات.

وبعيداً عن الأمور الشكلية فإن قضية تعامل اتحاد الكرة مع الإعلام تبدو انتقائية وتصبّ في اتجاه واحد، فالاتحاد على سبيل المثال لم يعر الشارع الرياضي أو الإعلام أي اهتمام عند الخروج من تصفيات المونديال، فلم يقدّم أي تبرير ولم يظهر أيّ من أعضائه في مؤتمر صحفي ليشرح أسباب ما حصل، وكيف تمّت استقالة المدرّب هيكتور كوبر رغم أن عقده حينها كان قد انتهى بالأساس.

طبعاً الحديث عن التعامل مع الإعلام بطريقة الدعوة عند الحاجة ليست متواجدة في اتحاد الكرة فقط بل تتعداها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي الذي تناسى أن لدينا بعثة شاركت في الأولمبياد ولم تحقق النتائج المنتظرة، فاكتفى بالصمت وكأن شيئاً لم يكن رغم وجود العديد من التفاصيل التي تستحق التوضيح.

تحدثنا سابقاً عن مفهوم الشراكة مع الإعلام وضرورة تفعيلها بشكل صحيح بعيداً عن طرحها كشعار فقط دون وجود تطبيق عملي لها على أرض الواقع، فالإعلام وخاصة من يحمل طابعاً رسمياً ملتزماً من المفترض أن يحظى بتقدير أكبر كونه يعمل بموضوعية بعيداً عن الإفراط في الانتقاد والمبالغة في المديح غير المستحق!.