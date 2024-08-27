70٪ نسبة التخفيضات في “مهرجان العودة إلى المدرسة”

درعا – دعاء الرفاعي

انطلق مهرجان “العودة إلى المدرسة” في محافظة درعا بمشاركة ما يزيد عن 50 شركة من مختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية.

ويعرض في المهرجان الذي سيستمر لغاية الخامس من شهر أيلول المقبل تشكيلة واسعة من المستلزمات المدرسية كالقرطاسية بأنواعها والحقائب والأحذية بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية والمنظفات والأجهزة الكهربائية بأسعار مناسبة بهدف تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي مع قرب حلول العام الدراسي الجديد.

عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع السياحة، وافي الدوس، أكد أهمية هذه المهرجانات في دعم الأسر الفقيرة وذلك عبر مساهمات اجتماعية يقدمها قطاع الأعمال وممثلي الفعاليات التجارية في المحافظة، موجهاً دعوة إلى الفعاليات التجارية الأخرى في درعا للمساهمة في هذا المهرجان لتقديم عروض تنافسية تلبي احتياجات المواطنين قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد،

ولفت “الدوس” إلى أن التدخل مناسب جداً في التوقيت الحالي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفاً إلى أن المهرجان فرصة مهمة ليحصل المواطن على جميع مستلزمات القرطاسية بجودة وأسعار تنافسية و مواد وسلع تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار عدد من ممثلي الشركات المشاركة إلى أهمية السوق بتوفير السلع الخاصة للطلبة قبيل بدء العام الدراسي، موضحين أن التشكيلات المعروضة أكبر من العام الماضي وبأسعار منافسة أقل من أسعار السوق ولا سيما الحقائب والألبسة المدرسية والقرطاسية بنسب متفاوتة وصلت إلى ما يزيد عن 70٪ في بعض المستلزمات، مؤكدين أن شركاتهم تغتنم فرصة هذا المهرجان لتقديم عروض قوية للمستهلكين تتناسب مع الوضع الاقتصادي، مؤكدين أن المهرجان يشكل وسيلة للوصول إلى الجمهور بطريقة أسرع وأسهل .

وأكد مواطنون أن المهرجان جاء لكسر حالة ارتفاع الأسعار، وتميز المشاركون بعروض متنوعة تعكس حالة من التكاتف والتعاون،ورغبة بالتضامن لتخفيف الأعباء عن أهالي الطلاب.