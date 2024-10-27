إعادة تشغيل الرحلات بين مطاري دمشق وجدة

أعلنت وزارة النقل – مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية بين مطاري دمشق الدولي ومطار جدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من الـ 7 من تشرين الثاني القادم.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام المؤسسة المهندس حاتم كباس أنه تمت إعادة تشغيل الرحلات إلى مطار جدة بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، مشيراً إلى أن تشغيل هذه الرحلات سيخدم أبناء الجالية بين البلدين وينشط حركة النقل والتواصل بكل الأصعدة.

ودعا المهندس كباس الراغبين بالحجز إلى التواصل مع مكاتب السورية للطيران، لافتاً إلى أن التشغيل المنتظم للرحلات بين المطارين كان قد توقف في الـ 8 من أيار عام 2016.